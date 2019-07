Copa Chile: Programación de los partidos de vuelta de octavos de final

Agencia Uno

19.07.2019

Este fin de semana se jugarán las revanchas de los octavos de final de la Copa Chile 2019, instancia que abrirá el sábado el partido entre Unión San Felipe y Audax Italiano.

Cuatro cruces quedaron abiertos al terminar en empate en la ida, mientras que Colo Colo y Universidad Católica quedaron a las puertas de los cuartos de final al vencer con claridad en el primer duelo de la llave a Barnechea y Santiago Morning, respectivamente.

Por su parte, Everton y Universidad de Chile lograron una estrecha victoria en la ida sobre O'Higgins y Deportes Temuco, respectivamente, quedando con la primera opción de pasar a la ronda de los ocho mejores.

PROGRAMACIÓN COPA CHILE - VUELTA OCTAVOS DE FINAL:

Sábado 20 de julio



Unión San Felipe vs. Audax Italiano (0-0 en la ida). 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.



Universidad de Chile vs. Deportes Temuco (1-0 en la ida). 15:00 horas. Estadio Nacional.



Cobresal vs. Deportes Iquique (1-1 en la ida). 15:00 horas. Estadio El Cobre.



O'Higgins vs. Everton (0-1 en la ida). 17:30 horas. Estadio El Teniente.



Deportes Valdivia vs. Unión Española (0-0 en la ida). 17:30 horas. Estadio Parque Municipal.





Domingo 21 de julio



Barnechea vs. Colo Colo (0-3 en la ida). 12:00 horas. Estadio Nacional.



Ñublense vs. Unión La Calera (1-1 en la ida). 15:00 horas. Bicentenario 'Nelson Oyarzún'.



Universidad Católica vs. Santiago Morning (2-0 en la ida). 18:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.