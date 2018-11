Corte de apelaciones rechaza recurso de amparo y confirma orden de detención de exfutbolista Luis Núñez

24Horas.cl Tvn

20.11.2018

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó este martes el recurso de amparo interpuesto por la defensa del Luis Patricio Núñez Blanco, que buscaba dejar sin efecto la orden de detención dictada por 12° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del exfutbolista, investigado por el Ministerio Público por los delitos de homicidio y lesiones menos graves.

En fallo unánime la Cuarta del tribunal de alzada desestimó el recurso, tras establecer que la orden de detención se dictó con apego a la ley.

"Que, establecida la legalidad de la orden de detención, en cuanto a su permanencia, los mismos antecedentes expuestos por los comparecientes llevan a concluir que los fundamentos para su expedición se mantienen, toda vez que el imputado Núñez Blanco no ha sido habido ni se ha presentado personalmente ante la autoridad respectiva -Tribunal, Ministerio Público o policía-, no bastando para ello la comparecencia de su abogado por la vía de un mandato judicial, lo que no produce efecto en el caso sub lite, en que lo que se requería era la comparecencia personal del mencionado imputado", consigna el fallo.

Resolución que agrega: "(…) por otro lado, cabe señalar que, respecto a la vigencia de la orden verbal dada, la ley no establece una limitación temporal, por lo que se concluye que no existe actuación ilegal y/o arbitraria de parte de la juez recurrida, al negar su revocación, que provoque privación, perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal o seguridad individual de la persona por quien se recurre que pueda ser reparada por esta Corte por la vía del presente recurso, de modo que el mismo no puede prosperar".

Por tanto, concluye que: "Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República se rechaza el recurso de amparo interpuesto a favor de Luis Patricio Núñez Blanco".

