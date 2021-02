Cortés y la permanencia: "Nadie quería estar en la lista negra de Colo Colo"

"Siempre me mantuve tranquilo, fueron momentos súper difíciles para nosotros, pero sabíamos lo que es Colo Colo, prácticamente es Chile y no merecíamos la posición en la que estábamos", señaló además el portero de los albos.

Agencia Aton

18.02.2021

Brayan Cortés se lució con una atajada clave en el triunfo 1-0 de Colo Colo sobre Universidad de Concepción. El portero de los albos ahogó un tanto de Cecilio Waterman que pudo significar el empate y evitó que el Cacique tuviese que definir en los penales su permanencia en Primera División.



Después del triunfo que evitó el primer descenso en la historia del cuadro popular, Cortés habló con TNT Sports, donde indicó: "Tengo sentimientos encontrados. Sabíamos que era un partido de vida o muerte. En lo personal me sentía muy bien, con mucha confianza por mis compañeros y por el apoyo de mi familia en estos momentos difíciles".



El ex guardameta de Iquique sentencio que "nadie quería estar en la lista negra de Colo Colo. El apoyo de los hinchas en la carretera fue fundamental, sentir a la gente que canta con el corazón llena de orgullo. Estoy feliz en Colo Colo".



"Siempre me mantuve tranquilo, fueron momentos súper difíciles para nosotros, pero sabíamos lo que es Colo Colo, prácticamente es Chile y no merecíamos la posición en la que estábamos. Tuvimos partidos que pudimos haber ganado para salir de esta situación, pero no se dio, el destino quería esto y dimos la cara con el plantel", cerró el arquero de 25 años.