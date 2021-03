"Creí y sigo creyendo que lo mejor era desistir": Jorge Valdivia explicó por qué no fichó en Unión Española

24Horas.cl TVN

05.03.2021

Jorge Valdivia sacó la voz en redes sociales para explicar su versión sobre por qué no llegará a Unión Española, luego que el directivo hispano Luis Baquedano haya tratado de "poco serio" y una "falta de respeto" la negativa del 'Mago'.

El volante dio a conocer que su decisión, en definitiva, se debe a que se fraguó un enredado contrato en relación al tema económico, ya que su "sueldo base" sería de 1,5 millones de pesos, pero con varios bonos dependiendo los minutos jugados.

En ese contexto, Valdivia explicó que esto podía ser perjudicial para él debido a que si existían lesiones no habría "justificación para no recibir tal bonus".

"En este tema puntual donde la culpa de una lesión no sería generada, repito, por un problema físico personal. Ante esta negativa de Luis Baquedano, yo creí y sigo creyendo que lo mejor era desistir porque había una cierta desigualdad en cómo se estaba viendo el tema bonus", expresó.

Ante este desacuerdo en el contrato, el ex seleccionado chileno fue claro en enfatizar que no se hizo la revisión médica debido a que "es cierto que había una revisión con el doctor, pero mientras no hubiera una posición distinta en relación a los puntos que me incomodaban, decidí que no correspondía hacerme la revisión. Entonces Luis Baquedano, no es cierto que fui poco serio. Fui muy serio, poco serio hubiera sido ir a la revisión , hacer todo el sho que conlleva y después decirles que no".

La explicación completa de Valdivia:

"Le voy a responder a Luis Baquedano ya que él cuenta su versión , y cómo no le contesto los mensajes o llamadas a periodistas que quieren saber qué pasó, lo hago a través de mis redes sociales que para estas cosas sirven igual.

Teníamos un acuerdo económico que consistía en que, por X minutos por partidos jugados, me rendiría un valor adicional a mi renta líquida mensual de 1,5 millones ofrecida por Luis Baquedano. Ese sería mi sueldo 1 millón 500 mil pesos.

Adicional venían el estímulo X partidos jugados (35 minutos) hasta ahí todo bien . Pero mi pregunta fue la siguiente: sin estar yo lesionado o sin ningún inconveniente para jugar (que lo más importante era el tema lesión) y al entrenador en este caso Jorge Pellicer, estimaba que yo debía o el pensaba que no debería jugar un cuarto partido seguido, y descansar o cuidarme para el siguiente partido al ya mencionado, que pasaría con mi bonificación por partido jugado. Quiero decir, sin estar lesionado, cual sería la justificación para no recibir tal bonus.

Considero que si la mayor preocupación era una lesión , nada justificaba para mi pensamiento, que no se me pagara el bonus si el entrenador decidía darme un partido sin yo pedirlo. También pregunté qué pasaba en el caso que si entraba de titular y a los 15 minutos de partido había un golpe ocasionado por un rival, ya sea el arquero en un córner, jugada dividida , y por tal golpe, por obligación y no por un problema propio de lesión, debía salir reemplazado rápidamente con 10 ó 15 minutos de partido que me llevaban a no cumplir con los minutos estipulados que yo debía cumplir para poder recibir tal bonus.

Autoritariamente se me señaló que no era problema de ellos, y que no se me pagaría. Entonces yo consideré que estaban siendo injustos en este tema puntual. Donde la culpa de una lesión no sería generada, repito, por un problema físico personal.

Ante esta negativa de Luis Baquedano, yo creí y sigo creyendo que lo mejor era desistir porque había una cierta desigualdad en cómo se estaba viendo el tema bonus.

Además yo estaba dispuesto a aceptar una cláusula donde decía que a mitad de año si Unión Española decidía poner fin al contrato por decisión del club, no iría a cobrar los 6 meses restante por el 1,5 millón de pesos.

Es cierto que había una revisión con el doctor, pero mientras no hubiera una posición distinta en relación a los puntos que me incomodaba, decidí que no correspondía hacerme la revisión. Entonces Luis Baquedano no es cierto que fui poco serio. Fui muy serio, poco serio hubiera sido ir a la revisión, hacer todo el show que conlleva y después decirles que no.

Solo quise que el tema lesión/bonus. Fuera específico por lesión y no por descanso, no por lesión que como futbolistas estamos expuestos. Pero la respuesta fue que no, y que si yo quería bien y si no chao.

Si ya que Luis Baquedano tuvo tiempo para dar su versión, debió explicar también por qué no se llevó adelante la consolidación del contrato. Yo entiendo que exista una animosidad en dejarme muy mal parado en esta situación de parte de Luis Baquedano, pero le falto contar el porqué de mi no ida a la revisión con el doctor. Hubiera sido muy simple si él accedía a mis dudas, porque repito no sería lesión propiamente generada. Es por esto que no se llega a tal acuerdo y no por una falta de seriedad o compromiso.

Es muy fácil comprometer en este caso como lo hizo Luis Baquedano, conmigo. Pero en temas contractuales siempre hay dos versiones. Siempre está el tema cabrones, mal elemento, mal compañero. Pero me cuesta entender que no estando ya en los antiguos clubes, no haya escuchado a algún ex compañero comentando sobre lo expuesto. Y siempre están las fuentes cercanas que al final de cuentas no generan más que un lindo GC.

Eso es todo, espero que sirva de algo y si no sirve por lo menos la historia está completa... Muchas veces el jugador suele no responder porque automáticamente con o sin justificación ya es considerado conflictivo. Pero es bueno a veces salir y decir la verdadera verdad de lo que acá puntualmente se está hablando".