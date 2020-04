Cristián Álvarez ubica a Reinaldo Navia como el jugador que más sufrió en Chile: "Me comí bailes"

El ex defensor de Universidad Católica recordó, además, haber sufrido al argentino Jesús Dátolo en los años que estuvo en River Plate.

20.04.2020

Cristián Álvarez conversó este viernes con el Instagram Live en 24 Horas Deportes, instancia en donde reveló qué jugadores lo hicieron sufrir durante su carrera.

En primer término, el 'Huaso' rememoró un partido cuando jugaba en River Plate y le tocó enfrentar a Banfield en el Torneo de Apertura 2005.

"Tengo unos bailes en el cuerpo que me han pegado... Un montón. Dependía mucho del día, de cómo estuviera", comenzó recordando el símbolo de Universidad Católica.

Tras ello, se refirió a aquel día en donde el 'Taladro' se impuso por 4-1 a los 'millonarios', con Jesús Dátolo como figura. En aquella jornada, el ex seleccionado chileno no lo pasó muy bien.

"Una vez jugamos con River contra Banfield y estaba Dátolo. El baile que me comí... Increíble", dijo el curicano con respecto al volante que en ese entonces realizaba grandes campañas con Banfield, lo que le permitió dar el salto a Boca Juniors.

Sin embargo, el jugador que más sufrió Álvarez fue en el fútbol chileno, según el mismo recordó en el diálogo con el Instagram Live en 24 Horas Deportes., específicamente con Reinaldo Navia.

"Me comí bailes con Wanderers, cuando estaba el 'Choro' Navia. Me costaba mucho marcarlo, era difícil, buen cabezazo, aguantaba bien la pelota, se apoyaba bien, era goleador. Aquí en Chile por lo menos siempre me costó", subrayó.

Finalmente, el ex lateral derecho destacó que a lo largo de su carrera enfrentó a "delanteros muy difíciles y reaccioné bien. Defendí muy bien".

A su vez, sentenció que muchos de esos malos ratos que sufrió con algunos rivales son netamente una situación mental.

"Te hacen uno o dos goles, y es una cosa mental que te pasa, que cada vez que lo enfrentas no juegas bien con ese jugador", cerró.

