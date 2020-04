Cristián Álvarez recuerda a jugador argentino que no quiso cambiar su camiseta con él: "Le dije de todo"

24Horas.cl TVN

02.04.2020

Cristián Álvarez, uno de los más recientes referentes e ídolos en Universidad Católica, rememoró especial momentos que vivió durante su carrera, a través de una transmisión en redes sociales que realizó el actual bicampeón del fútbol chileno.

En conversación con los hinchas por medio de Facebook Live, el 'Huaso' reveló sabrosas anécdotas que vivió en su época de futbolista.

Por ejemplo, al ser consultado sobre qué camisetas recuerda haber cambiado con jugadores rivales, Álvarez fue claro en recordar un episodio que incluso lo hizo no pedir casaquillas por un largo tiempo.

"Pedí muy pocas camisetas cambiadas, tengo muchas porque se daba la situación de cambiarlas. Una vez se la pedí a un jugador argentino que jugaba de lateral izquierdo de pelo largo (Juan Pablo Sorín) y me dijo que no. Me calenté y lo mandé a la mierda. Le dije de todo. De ahí no pedí más hasta cuando jugué contra Neymar... Seguramente él debe tener mi camiseta enmarcada en su casa", dijo a modo de broma.

Sobre los motivos de Sorín por no cambiar su camiseta, el ex capitán cruzado recordó que "estaba enojado conmigo porque me mandaron a marcarlo y lo seguí por toda la cancha todo el partido y no lo dejé hacer nada. Empatamos a cero ese partido. El era un jugadorazo".

¿Jugar en Colo Colo?

Por su parte, Álvarez reveló que en algún momento de su vida pensó en jugar en Colo Colo, debido a que su padre, Luis Hernán Álvarez, es uno de los referentes en la historia del 'Cacique' al ser el séptimo máximo goleador del club popular.

"¿Si pensé jugar en Colo Colo? Claro, lo dije hace poco. El tema de los equipos es como la religión entonces tus papás te van inculcando según sus creencias y posibilidades. Y a mí me inculcaron ser de Colo Colo, pero con el tiempo llegué a Católica, me hice hincha y ahora soy ultrahincha, pero no me arrepiento de haber sido de Colo Colo porque era algo de familia", subrayó,

"El día de Católica"

Durante su conversación con los hinchas, Álvarez hizo un repaso de las grandes emociones que vivió vistiendo la camiseta de la UC, proponiendo que el 30 de abril sea celebrado como "el día de Católica", ya que esa fecha se conmemora el título del Clausura 2015-2016, campeonato que borró los largos años sin alegrías en San Carlos de Apoquindo.

"Ese partido con Audax lo ganó la gente. Nosotros jugamos muy mal, pero la gente nos levantó, nos empujó. Cuando hicimos el empate dije 'aquí lo ganamos'. La gente no paró. Veo las imágenes y todavía se me paran los pelos, todavía se me llenan los ojos de lágrimas. Creo que ese día que ganamos el título es el día de Católica. Hay que salir con la camiseta. Yo voy a salir con la camiseta para crear el día de Católica: el día que nos liberó y nos hizo estar como estamos hoy día", reflexionó.

Regreso de los 'hijos pródigos'

Además de recordar su carrera, el 'Huaso' se refirió al presente de la UC, junto con señalar que Gary Medel y Nicolás Castillo, dos referentes del club, eran esperados con los brazos abiertos para regresar.

Sobre el 'Pitbull', el actual secretario técnico del elenco de la franja sostuvo que "en algún momento tendrá que volver, él quiere, pero no sabemos todavía".

En tanto, sobre Castillo sentenció que "ya se va a recuperar y lo vamos a tener por acá".

Finalmente, vale decir que Cristián Álvarez realizó el Facebook Live desde un sector de su casa donde se pueden resumir importantes logros de su carrera, hitos que para él "son las tres cosas más importantes de su carrera": una foto celebrando un título de la UC, el penal atajado con la camiseta cruzada a Pedro González en un Clásico Universitario ante la 'U' y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

