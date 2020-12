Cristian Aubert: "Tenemos la intención de seguir contando con Walter Montillo el 2021"

24horas tvn

Lo de Walter Montillo en Universidad de Chile ya es toda una teleserie. El experimentado volante argentino confirmó el lunes que no seguirá en el cuadro azul el próximo año por su decisión de no renovar contrato ante la demora de la dirigencia en las negociaciones. Pero podría haber un vuelco en el tema.

Es que si bien el trasandino fue categórico en sus declaraciones, este martes el presidente de los estudiantiles, Cristian Aubert, aseguró que el club está realizando todas las gestiones posibles para la continuidad del mediocampista y que finalice su carrera en el conjunto laico.



"Lo de ayer fue una sorpresa. No esperaba que Walter tuviese esa conversación con la radio. Creo que hay una información que se transmite en la entrevista que quizás es bueno poder aclarar para que todos puedan entender el proceso o la estrategia o el plan que se ocupa en un club de fútbol. En el caso particular de esta temporada, se nos sumó una variable adicional que es la llegada de un nuevo cuerpo técnico", reconoció el timonel de Azul Azul en conversación con radio Agricultura.



"Entonces lo que el club realizó y ha conversado con el representante del jugador es tener un poco más de tiempo para tener una mayor feedback de parte de nuestro cuerpo técnico, de todo el plantel y no de un jugador en particular, para poder pensar en lo que queda del torneo, siempre con la idea de clasificar a campeonatos internacionales y ser protagonistas", añadió.



Además, agregó: "Nosotros como club en ningún momento cerramos la puerta a una eventual renovación de contrato, por el contrario, lo que conversamos con su representante es que nos diera un poco de tiempo para ver la condición y ver cómo lo podemos llevar adelante. El club tiene ciertas políticas de contrataciones y renovaciones y nosotros solo tratamos de cumplirlas. El representante dijo que los tiempos de Walter no era los tiempos del club. Nosotros hemos tratado de apurar los tiempos lo más que se puede. El club en ningún momento ha tomado la impresión de que estamos evaluando a Montillo para ver si lo renovamos o no. Nunca pensamos que este era una análisis para Walter".





En la misma línea, sostuvo: "Nosotros tenemos la intención y la disposición de seguir contando con él para el año 2021. Nosotros como club estamos haciendo lo posible para mantenerlo, estamos poniendo todo nuestros esfuerzos. Nosotros como club consideramos quién es Walter, lo importante que ha sido para nosotros en las dos temporadas que ha estado en el club (2008 y ahora), nosotros quisimos darle un trato y un cuidado especial. Por eso quisimos adelantar todos los procesos y poder avanzar en una renovación. Ahora estamos a la espera de que la analice con su representante. Nosotros queremos que él siga con nosotros".



Por último, Aubert dijo: "La propuesta que se pueda quedar un año más con nosotros en las mismas condiciones que firmó hace unos meses atrás (…) En su contrato tiene un partido de despedida, porque siempre se pensó que la U era su último club".