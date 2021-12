Cristian Paulucci seguirá siendo el DT de Universidad Católica tras acordar vínculo por dos años

24horas tvn

09.12.2021

Universidad Católica ya tiene entrenador para el 2022. Mediante su sitio oficial, el conjunto cruzado confirmó la continuidad en el cargo de Cristian Paulucci tras acordar un vínculo por los próximos dos años.

"Paulucci continuará con su cuerpo técnico actual conformado por sus ayudantes técnicos Jaime Rubilar y Rodrigo Valenzuela , los preparadores físicos Emiliano Fleitas y Mauricio González y el Preparador de Arqueros Juan Fariello", detalló el club.





El técnico cruzado, tras haber asumido en forma interina tras la partida de Gustavo Poyet, ganó 13 de los 14 partidos que dirigió, coronándose con la UC tetracampeón del fútbol chileno.

Así quedó el ranking de campeones del fútbol chileno

Colo Colo, 32 títulos

1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 (C), 1998, 2002 (C), 2006 (A), 2006 (C), 2007 (A) 2007 (C), 2008 (C), 2009 ( C), 2014 (C), 2015 (A), 2017 (Transición)

Universidad de Chile, 18 títulos

1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004(A), 2009(A), 2011(A), 2011 (C), 2012 (A), 2014/2015 (A), 2016/2017 (C)

Universidad Católica, 16 títulos

1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 (A), 2002 (A), 2005 (C), 2010, 2016 (C), 2016 (A), 2018, 2019, 2020, 2021

Cobreloa, 8 títulos

1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003 (A), 2003 (C), 2004 (C)

Unión Española, 7 títulos

1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 (A), 2013

Audax Italiano, 4 títulos

1936, 1946, 1948, 1957

Magallanes, 4 títulos

1933, 1934, 1935, 1938

Everton, 4 títulos

1950, 1952, 1976, 2008 (A)

Santiago Wanderers, 3 títulos

1958, 1969, 2001

Palestino, 2 títulos

1955, 1978

Huachipato, 2 títulos

1974, 2012 (C)

Santiago Morning, 1 título

1942

Green Cross, 1 título

1945

Unión San Felipe, 1 título

1971

O'Higgins, 1 título

Apertura 2013

Cobresal, 1 título

Clausura 2014/2015