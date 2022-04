Cruzados sobre incidentes ante Colo Colo: "Son consecuencia de provocaciones evidentes"

Agencia Aton

24.04.2022

El clásico de este domingo sigue trayendo repercusiones. Tras los hechos de violencia vividos en San Carlos de Apoquindo y las acusaciones del presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, Cruzados SADP emitió un comunicado de prensa para hacer sus descargos.



"Muchos de los hechos que se vivieron esta jornada en nuestro estadio son consecuencia de provocaciones evidentes que se generaron en la semana previa con declaraciones muy desafortunadas que en nada aportan al crecimiento de nuestra actividad deportiva", señalaron en uno de los puntos.



"Durante el desarrollo del juego hubo actitudes que tampoco contribuyeron a un buen clima ni dentro ni fuera de la cancha. Estas situaciones también las condenamos vengan de donde vengan", agregaron.

"Los hechos ocurridos en la tribuna Sergio Livingstone durante el segundo tiempo respondieron a provocaciones mutuas que provinieron desde dentro y fuera de la cancha, como la celebración provocativa de hinchas visitante que no debían estar ahí. Lo anterior no limita nuestro absoluto repudio y condena a cualquier manifestación de violencia producida y nos insta a investigar para aclarar los hechos y dar con los responsables involucrados tanto de nuestra parcialidad como del club visitante", comentaron.



Además, se refirieron a la denuncia de Valladares: "Nos parece grave la denuncia del presidente de Colo Colo, relativa a los hechos que describe en relación a la 'desaparición de ropa y de herramientas de trabajo'. Estas acusaciones no pueden hacerse sin una denuncia formal y una investigación exhaustiva que lleve a conclusiones serias y responsables".

"Señalar ante esto, que la empresa de seguridad privada que presta servicios en San Carlos de Apoquindo no detectó ninguna situación anómala durante el desarrollo del partido en el sector de camarines y que en el de la visita dispuso de cuatro guardias en el perímetro inmediato de acceso al camarín de Colo Colo. Nos parece gravísima esta acusación porque en casi 34 años de existencia del estadio San Carlos de Apoquindo nunca ha ocurrido un hecho de esta gravedad con un equipo rival", añadieron.



Finalmente, desde la precordillera señalaron que están estudiando tomar acciones respecto a los diversos responsables: "Una vez finalizadas las investigaciones correspondientes, nos reservamos las acciones pertinentes contra quienes resulten responsables, aplicando el derecho de admisión contra quienes seamos capaces de identificar. También nos reservamos el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes por denuncias calumniosas".