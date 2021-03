Vuelve el torneo nacional: Revisa cuándo jugará tu equipo en esta primera fecha

24Horas.cl Tvn

27.03.2021

A partir de este sábado se dará inicio al Campeonato PlanVital 2021 del fútbol chileno que contará con 17 equipos que buscarán quedarse con la copa.

En ese sentido, al ser un número impar de equipos, el certamen contará con una fecha libre para equipo, siendo el de la primera fecha la Universidad de Chile, que cuenta con renovado plantel y que de acuerdo a lo declarado por sus dirigentes, están para competir por este torneo.

Otro equipo que se ve con la obligación de recuperarse de un pésimo año es Colo Colo. Los albos que vienen de perder la final de la Supercopa frente al actual monarca del fútbol chileno, Universidad Católica, jugarán este sábado frente a Unión La Calera a las 18:00 horas.

Hablando del campeones, la UC buscará iniciará su travesía este domingo frente al actual campeón de la Primera B, Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún a las 19:30 horas, para buscar un histórico tetracampeonato de la mano de Gustavo Poyet.

No obstante a ello, quienes abrirán los fuegos este sábado serán Curicó y Melipilla, en el Estadio La Granja. Cabe mencionar que este encuentro significará el retorno de "Los Potros" a primera.

Revisa la programación:

Sábado 27

Curicó Unido vs. Deportes Melipilla a las 11:00

Everton vs. O’Higgins a las 16:00

Colo Colo vs. Unión La Calera a las 18:30

Unión Española vs. Santiago Wanderers a las 21:00

Domingo 28

Palestino vs. Deportes Antofagasta a las 10:45

Huachipato vs. Cobresal a las 17:00

Ñublense vs. Universidad Católica a las 19:30

Martes 30

Audax Italiano vs. Deportes La Serena a las 20:00