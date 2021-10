"¿Cuánto más hay que aguantar?": Los principales apuntados por los hinchas de la U en el mal momento del club

24Horas.cl Tvn

30.10.2021

La Universidad de Chile sumó su quinta derrota consecutiva al perder 1-2 ante Curicó Unido en el estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Una vez finalizado el cotejo, hubo un ingreso masivo de hinchas al terreno de juego, quienes fueron a encarar a los jugadores del plantel universitario.

En tanto, en redes sociales también se hicieron críticas por el mal rendimiento de la U, siendo los principales apuntados Gonzalo Espinoza, Fernando de Paul, Pablo Aránguiz y Thomás Rodríguez.

Muchos hinchas piden que los jugadores finalicen su vínculo con el club una vez terminado el torneo y que no jueguen hasta que finalice la temporada.

Pal dia de los muertos no se si disfrazarme de Pablo Aranguiz, Thomas Rodríguez, Tuto de Paul, Espinoza etc etc — Johnny (@_johnny84) October 30, 2021

No más De Paul, Espinoza, Aranguiz, Moya, Galiani y Rodríguez por favor no más #VamoslaU🤘🏻 — Victor (@VikDuLop) October 30, 2021

El huevo tiene mucha culpa!!!! Cuánto más hay que aguantar a Thomas, a Espinoza, a Barrios?? A Aranguiz??



Esos no deberían jugar más, pa que decir Tuto “da vuelta la cara” “pegado en área chica” De Paul, que es arquero de equipo chico. — Jorge (@Quesoccer) October 30, 2021

Hay jugadores que ya no fueron capaces de remontar esto y que anímicamente estan muertos. De Paul, Barrios, Aranguiz, Thomas, Espinoza, etc. Que juegue la sub 21, la sub 19, cualquiera. Necesitamos gente nueva y no a estos tipos que estan hechos mierda psicologicamente. — Andres Valenzuela (@Andres20vp) October 30, 2021

No tengo pruebas (más allá de lo que se ve claramente) pero veo a Espinoza jugando para atrás. Veo a De Paul sin ganas. Veo a Osvaldo perdido. Veo a Aranguiz fuera de foco. Veo a Casanova fuera de forma. Veo a Huevito queriendo irse YA. Y me da mucha pena. — Cristian Donoso (@tatancdk) October 30, 2021

"Por la razón o la fuerza" esta en el escudo nacional incluso.



Jugadores que no saben donde estan no deben jugar mas en estos 5 partidos que quedan.



Solo pido que no jueguen mas Aranguiz, Espinoza y De Paul.



0 compromiso con la institución. — Pipe (@pipeazul316) October 30, 2021

Aranguiz

De Paul

Espinoza

Gonzalez



Estos 4 no estan aportando absolutamente nada,son manzanas podridas no pueden seguir un minuto mas en la U. — Edu Ortiz (@Eduortiz31) October 30, 2021

¿Cómo nos salvamos de la promoción?



-Fuera De Paul

-Fuera Aránguiz

-Fuera Espinoza — Osorio (@0s0rio) October 30, 2021

En teoría lo mejor que puede pasar es la salida de De Paul, Espinoza, Aránguiz, Moya y Cañete — Cris (@25CrAstudillo) October 30, 2021