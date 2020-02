"Cuidemos lo nuestro": El mensaje de Luciano Aued tras los incidentes en San Carlos

El volante llamó a la paz "para tratar de que todo mejore y no sigamos lamentando vidas". Cruzados, en tanto, anunció medidas contra quienes resulten responsables de los disturbios.

03.02.2020

Continúan las reacciones tras el caótico partido entre Universidad Católica y O'Higgins, donde se registraron graves incidentes en San Carlos de Apoquindo que incluso retrasaron el inicio del encuentro donde los cruzados se impusieron por 3-2 en la agonía.

Esta vez fue Luciano Aued quien sacó la voz para referirse a lo ocurrido en el recinto de la precordillera, donde un grupo de hinchas intentó ingresar a la cancha, destrozó parte de las instalaciones, lanzaron objetos al campo y se enfrentó con Carabineros. El volante utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de paz y llamó a cuidar "lo nuestro".

"Hoy un poco más tranquilo después de un domingo que debió ser de fútbol en familia y en nuestra casa, pero terminó siendo un día muy triste para todos !!! Cuidemos lo nuestro, cuidemos a los nuestros y ayudemos entre todos para tratar de que todo mejore y no sigamos lamentando vidas!!!", comenzó diciendo el jugador argentino.

Además, el mediocampista destacó al rival y agradeció el apoyo de los fanáticos: "Resaltar el compromiso y comportamiento de todo @ohiggins_oficial para jugar un partido difícil para todos!! Con mis compañeros intentamos ayudar y dialogar para calmar las cosas, y también defender lo que tanto amamos que es EL FÚTBOL !!! Les mando un abrazo grande a todos, gracias por el apoyo y vamos Católica".

"Queremos que el fútbol siga"

Por su parte, el capitán de la UC, José Pedro Fuenzalida, señaló que "entendimos que era un partido complicado, pero son situaciones que están pasando. No las compartimos. Dentro de la cancha venimos a dar un espectáculo, la gente viene a eso. No viene a otra cosa. Nos duele que pase esto, pero son sólo algunos. Queremos que las cosas cambien, que la violencia cese en cierto modo y colaboraremos para que el fútbol se desarrolle".

"Entendemos en las condiciones en las que está el fútbol. Hay un grupo de gente que quiere poner en el fútbol algo que no existe. Venimos a dar espectáculo. La mayoría de la gente apoya las demandas sociales, nosotros también, pero este no es el modo. De ninguna manera. Queremos que el fútbol siga, porque para nosotros es nuestro trabajo y eso no quita el resto", agregó.

"La forma de manifestarse no es esta, romper el estadio, lanzar cosas, arriesgar la integridad de los jugadores, no es la solución. Lo que quiero es que se respeten las canchas de fútbol, los estadios y nosotros venimos a dar un espectáculo, pero(deben manifestarse de otra forma. No creo que sea necesaria la violencia para manifestarse", añadió

Sanciones contra los responsables

La dirigencia de Cruzados, en tanto, anunció sanciones para quienes resulten responsables de los incidentes registrados en San Carlos de Apoquindo.

A través de su cuenta en Twitter, la UC señaló que "sancionaremos a los responsables y tomaremos las medidas para que San Carlos continúe siendo un estadio seguro para Los Cruzados y Las Cruzadas".

Finalizamos esta jornada con la alegría del triunfo y la tristeza por las acciones de violencia que vivimos en nuestro estadio. Sancionaremos a los responsables y tomaremos las medidas para que San Carlos continúe siendo un estadio seguro para #LosCruzados y #LasCruzadas. pic.twitter.com/lpVa55sRtN — Universidad Católica (@CruzadosSADP) February 2, 2020

