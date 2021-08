Curicó tomó aire tras derrotar a un Palestino que terminó el duelo con 9 hombres

Agencia Aton

15.08.2021

Un verdadero tanque de oxígeno fue el que recibió esta tarde Curicó Unido, que con un juego vertical y efectivo, derrotó por 2-0 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un encuentro donde el local terminó con fue futbolistas.



El primer tiempo fue extremadamente trabado, con un un cuadro árabe que manejaba los hilos del encuentro, pero escaso cambio de velocidad, lo que hizo que Fabián Cerda fuera un mero espectador de las acciones y los delanteros prácticamente no tuvieron ocasiones claras para desnivelar el marcador.



Los curicanos, en tanto, demostraron más verticalidad en el juego y tuvieron algunas ocasiones para convertir, como un derechazo de Matías Ormazábal (44') que pasó rozando el palo izquierdo. En los 45+2', se instaló la polémica, cuando el árbitro Roberto Tobar no cobró penal ni revisó la jugada por una presunta falta a Lean Benegas, que fue cargado por el portero Cristopher Toselli, quedando muy adolorido.



José Luis Sierra decidió mover la pizarra para el complemento con tres cambios, dándole una actitud más ofensiva, pero en los 55', Carlos Villanueva vio su segunda tarjeta amarilla por una leve falta sobre Bayron Oyarzo. Eso no mermó los ánimos de los baisanos, que estuvieron cerca de ponerse en ventaja, pero Luis Jiménez (58') erró de manera increíble un cabezazo en la boca del arco.

Poco a poco los torteros comenzaron a posicionarse en campo adversario y tras un buen pase de Oyarzo, Benegas (61') sacó un derechazo frente a Toselli, pero Vicente Fernández estuvo atento para barrerse y trabar el tiro. Y en la jugada siguiente, Diego Urzúa (62') capturó un despeje de la zaga y desde fuera del área, sacó un disparo que se metió por el palo izquierdo del guardameta tricolor.



Todo se pondría más cuesta arriba para los pupilos del "Coto", que sufrieron una nueva expulsión, esta vez por una fuerte infracción de Ignacio Mesina (76') contra Oyarzo. Y en un veloz contragolpe, Benegas entregó para el mismo Oyarzo (81'), que metió un derechazo que dejó sin reacción a Toselli y marcó el 2-0 definitivo.



De esta forma, la escuadra rojiblanca logró un triunfo importantísimo, que si bien los mantiene en la 16a posición, ahora cuentan con 13 puntos, los mismos que Huachipato (15°). Palestino, en tanto, se sigue complicando en la parte baja, siendo 13° con 17 unidades.

En la última fecha de la primera rueda del torneo, el cuadro árabe visitará a Ñublense desde las 14 horas del sábado, mientras que Curicó Unido hará de local ante Audax Italiano, ese mismo día, pero desde las 19 horas.



Palestino



Cristopher Toselli; Ignacio Mesina, Pablo Alvarado, Cristian Suárez, Sebastián Cabrera (Vicente Fernández 46'); Agustín Farías, César Cortés (Nicolás Zedán 46'); Bryan Carrasco, Carlos Villanueva, Misael Dávila (Bruno Barticciotto 46'); Luis Jiménez. (DT: José Luis Sierra)



Curicó Unido



Fabián Cerda; Juan Carlos Espinoza, Matías Ormazábal, José Rojas, Ronald de la Fuente; Franco Bechtholdt, Adrián Sánchez (Felipe Villagrán 82'), Diego Urzúa; Bayron Oyarzo, Leandro Benegas, Joaquín González (Gabriel Harding 90'). (DT: Damián Muñoz)



Expulsados: Carlos Villanueva (Palestino, 55'); Ignacio Mesina (Palestino, 76')

Árbitro: Roberto Tobar

Estadio: Municipal de La Cisterna