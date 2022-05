Gabriel Suazo y el liderato de Colo Colo: "Tenemos al equipo donde tiene que estar"

24horas tvn

09.05.2022

Colo Colo derrotó 2-1 a Curicó Unido en el Campeonato Nacional y se afianzó en el liderato del Campeonato Nacional con 24 puntos. Uno de los goles lo anotó Gabriel Suazo, quien destacó lo realizado en la Región del Maule.

"Fue un partido muy complicado. Obviamente me quedo con la felicidad por los tres puntos en una cancha muy complicada, con un equipo que juega bastante bien, pero me voy con un sabor amargo por el segundo tiempo. Creo que pudimos haber hecho un mejor partido. No me deja del todo feliz, pero sí tranquilo por el gran trabajo que estamos haciendo", expresó el declaraciones a TNT Sports.

El capitán del "Cacique", además, abordó el positivo presente que atraviesa la institución en lo deportivo. "Feliz por el gran momento de nuestro equipo, orgulloso de cada uno de estos jugadores. La gran mayoría peleó el descenso y hoy tenemos a Colo Colo donde tiene que estar, en la primera posición del Torneo Nacional y peleando para clasificar (a octavos de final en Copa Libertadores). Creo que tenemos grandes opciones", enfatizó.

Al respecto, se refirió al alza personal que ha tenido en la temporada. "Yo me dedico a lo mío, que es dentro de la cancha, a tratar de dar siempre el 100 por ciento. Puedo jugar mal, puedo jugar bien, puedo hacer buenos partidos, regular, pero siempre dejo todo dentro de la cancha. Es algo que no voy a clausurar nunca", cerró.