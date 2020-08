La respuesta de Daniel Morón a Johnny Herrera: "Estoy para pelear cosas grandes; por eso lo hago con Esteban Paredes"

24horas tvn

07.08.2020

"A mí también me dijeron que fue más Daniel Morón que Marcelo Bielsa, y por eso no me llamaron". Así Johnny Herrera apuntó recientemente contra el histórico portero de Colo Colo como el responsable de no haber sido considerado durante el proceso del técnico rosarino.

Luego de estas declaraciones, Morón, quien en ese entonces era preparador de arqueros de la Roja, se refirió a las declaraciones del actual portero de Everton con una ácida respuesta.

"Yo tengo una gran admiración por su carrera deportiva, pero a esta altura de mi vida ya no estoy para pelear por cosas pequeñas, estoy para cosas grandes; por eso lo hago con Esteban Paredes que es un ídolo", expresó en diálogo con Agricultura.

"No me molesta, son cosas que pasaron hace 10, 12 años atrás. No me molesta para nada, cada uno puede pensar lo que quiera. Bielsa me hacía caso a mí y que bueno que sea así", complementó.