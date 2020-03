Daniel Morón confiesa la lista de técnicos que tenía Colo Colo y su respuesta

Agencia Aton

20.03.2020

Colo Colo no tiene fácil la búsqueda de su nuevo entrenador, pues son varios los que han rechazado la oferta del Cacique como el brasileño Luiz Felipe Scolari y ahora último el uruguayo Diego López.



Y aunque el pasado lunes La Tercera aseguró que el argentino Gustavo Alfaro tenía un acuerdo para arribar a la banca del cuadro albo, en Blanco y Negro desmintieron la información y ahora Daniel Morón, director de la concesionaria, descartó al trasandino.



"Sobre el futuro técnico de Colo Colo no tenemos nada todavía, el miércoles tenemos reunión de directorio y ahí seguramente Marcelo Espina (gerente deportivo) va a comentar algo. Solamente sé lo descartado de Scolari, Alfaro, Lasarte y Quintero, que eran los cuatro candidatos que estaban en carpeta", reconoció el histórico ex portero del conjunto de Macul en diálogo con el sitio En Cancha.



"Toda la información la maneja Espina y no hemos tenido mucha comunicación en estos días, si es que ha habido algún nuevo rechazo, si ha habido nombres nuevos", añadió el "Loro".



Por último, Morón aclaró que el Estado de Catástrofe decretado por el Gobierno por la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus no complica en la búsqueda del nuevo DT: "No creo que dificulte contactarse y averiguar, pero puede ser una dificultad cuando va a terminar esto para volver a retomar la actividad, eso es más por la incertidumbre que existe".