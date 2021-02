"Nunca estuve en esta situación tan estresante": El deshaogo de Daniel Morón tras el triunfo de Colo Colo

Asimismo, el histórico arquero albo criticó con dureza las amenazas que recibió el plantel en el arengazo previo al partido de definición, señalando que "nunca más me gustaría ver un cartel de ese tipo".

24Horas.cl Tvn

18.02.2021

Durante la tarde de este miércoles se vivió una de las jornadas más importantes en la historia de Colo Colo tras asegurar su permanencia en Primera División tras derrotar por la cuenta mínima a la Universidad de Concepción en el Estadio Fiscal de Talca.

Una de las figuras históricas del cacique, el exarquero Daniel Morón, se vio con lágrimas en los tras el encuentro, señalando que "son pocas las veces que me emociono, pero esta es una de ellas".

Tras ello, Morón criticó fuertemente a los "hinchas" quienes expusieron carteles durante el arengazo albo, en los que amenazaban al plantel.

"Primero que todo quiero decirle algo a aquellos que escribieron carteles, aquellos que despotricaron a Colo Colo, porque hoy Colo Colo no ganó por un cartel con el que amenazaron. Esos no interpretan a los hinchas, a todos esos que estuvieron a través de la carretera. A ellos los interpretan todos aquellos que hacen esfuerzos, que quieren al club, que lo apoyan, no ese cartel", señaló el exportero albo.

Asimismo agregó que "nunca más me gustaría ver un cartel de ese tipo, esos se escondieron ayer entre los 5 mil hinchas que estaban afuera del estadio, esos no son capaces de dar la cara”.

Morón hace referencia a un lienzo que fue colgado por algunos minutos en medio del multitudinario arengazo albo, a la salida del plantel hacia Talca en el que decía "ganan o los matamos".

Permanencia alba

Tras asegurar la permanencia, el exarquero se refirió a la situación del club que los llevó a terminar definiendo todo en este último partido, señalando que "sin duda, cuando se llega a esta instancia es porque se han hecho cosas mal. Ahora es el momento de criticar y decir las cosas para mejorar".

Asimismo el "loro" reveló que estuvo durante los 90' "con una tensión enorme, créanme que no me ha tocado vivir esto ni siquiera como jugador y eso que estuve en clubes chicos. Nunca estuve en esta situación tan estresante”.