"Dará un importante cambio": Carlos Villanueva será la gran sorpresa del mercado de fichajes

02.06.2022

Después de un inicio de temporada en la que perdió protagonismo en el equipo dirigido por Gustavo Costas, Carlos Villanueva estaría decidido a dejar Palestino en este mercado de transferencias.

Así lo informa TNT Sports, asegurando que el mediocampista de 36 años "se despedirá de sus compañeros este jueves" para luego sumarse como refuerzo de Magallanes.

El equipo dirigido por Nicolás Núñez es la gran sensación del Ascenso, al liderar la tabla de posiciones con un registro de 14 triunfos, dos empates y cero derrotas.

"Me quitó todas las pelotas": Felipe Flores eligió el defensa más complicado que enfrentó

Por Claudio Dávila

Felipe Flores ha tenido una dilatada carrera que consigna pasos por clubes importantes como Colo Colo, Cobreloa, Unión Española, Xolos de Tijuana, Veracruz y actualmente Magallanes, por mencionar algunos. Sin embargo, fue en México donde tuvo el "obstáculo" más grande adentro de una cancha.

En conversación con 24horas.cl, con el buen humor que lo caracteriza, el delantero reveló el nombre del defensa más aguerrido al cual enfrentó.

"Gracias a Dios he me pude enfrentar a muchos defensas, laterales, pero uno que me dejó marcado en México fue contra Tigres: Guido Pizarro. Espectacular, me quitó todas las pelotas", expresó.

Precisamente el chileno enfrentó al mediocampista argentino el 18 de febrero de 2017, cuando vestía la camiseta del Veracruz. Ese partido, que también contó con la presencia de Eduardo Vargas, terminó en victoria para los "felinos" por 3-0.

"Creo que ha sido el defensa que más me ha costado enfrentar porque era alto, me ganó todo por arriba. Es grande, patas largas (sic), las quitaba todas las pelotas que tenía, me anticipaba, dentro de lo que recuerdo", manifestó.