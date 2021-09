De campeón con Colo Colo y la Unión a ser pintor en Nueva York: La nueva vida en EE.UU de José Luis Jerez

"Hay que adaptarse a esta nueva vida. Es la vida de un trabajador normal, siete u ocho horas diarias, y a eso claramente no estaba acostumbrado", relató el ex futbolista.

José Luis Jerez consiguió tres títulos con Colo Colo y uno con la Unión Española, quedando en la historia del fútbol chileno para siempre, sin embargo, hoy sus pasos están un poco alejados del balompié criollo.

Y es que el ex volante tuvo que emigrar a Nueva York, Estados Unidos, producto de las dificultades que le presentó la pandemia, entre otras cosas.

"Estaba trabajando en el país, pero en el fútbol está complicada la cosa. Por el tema de la pandemia, las divisiones menores no están funcionando y llevan cerca de dos años paradas. Además, la paga en las divisiones menores es muy baja, se dignifica muy poco al entrenador de fútbol", sostuvo Jerez en conversación con AS Chile.

Sobre su actualidad en el país norteamericano, el ex futbolista señaló que "en este momento estoy trabajando en un rubro que no es el mío, el de la pintura. Héctor (amigo que lo recibió) me ofreció inmediatamente el trabajo y mi intención es trabajar ahora en esa área. Luego de a poco ir conociendo el país y acá hay muchas posibilidades de trabajar en el tema del fútbol".

Jerez comentó que toda su vida se ha dedicado a labores relacionadas al fútbol, por lo que este cambio se ha tornado un tanto difícil. "Igual acá es completamente distinto, acá hay que levantarse temprano, trabajar aproximadamente 8 horas que es lo que se trabaja en la construcción. Los primeros días me costó un poco, pero ahora me estoy adaptando", aseveró.

Sobre su nuevo trabajo, indicó que ya "llevamos tres días de pintor. El primer día terminé un poco agotado, porque recién había viajado, pero de a poco voy adaptándome. Hay que adaptarse a esta nueva vida. Es la vida de un trabajador normal, siete u ocho horas diarias, y a eso claramente no estaba acostumbrado".

Finalmente, Jerez comentó que solo lleva unos días en EE.UU y que en el futuro quiere que su familia venga a estar con él, no obstante, tiene muy claro que más adelante volverá a Chile para desarrollar algunos proyectos que tiene en el país.