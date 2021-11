De Paul sin excusas tras derrota en el clásico: "Nosotros somos los principales responsables"

Agencia Aton

Una ajustada caída sufrió esta tarde Universidad de Chile, que no pudo convertir y terminó con un 1-0 en contra en su visita a Universidad Católica, que los mantiene muy complicados con la posibilidad de descender.



Los azules llevan ya 10 partidos sin conocer de victorias, con siete derrotas consecutivas. Una situación sumamente compleja que asume el arquero y capitán de la U, Fernando De Paul, quien no escondió su desazón por lo que está viviendo el cuadro laico.



"Nosotros somos los principales responsables", asumió el guardameta quien apuntó que en líneas generales "hicimos un gran partido, pero lamentablemente estamos en esta mala racha".



Eso sí, De Paul no dejó pasar inadvertida la jugada que se vio en el minuto 2 del partido, donde Sebastián Pérez se barrió para cortar el avance de Luján y el árbitro cobró tiro de esquina, desatando la molestia del elenco laico.



"No queremos poner excusas, pero creo que pudo ser penal el de Nahuel, vimos la jugada. Creo que pasa por lo que revisan en el VAR. El árbitro dijo que lo revisaron en el VAR y que no fue penal", puntualizó el portero.



De cara a las próximas "finales" que tienen en lucha por no bajar de categoría, aseveró que "vamos a seguir insistiendo, no hay otro camino, y poniendo el pecho a las balas que es lo que corresponde".