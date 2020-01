Debut goleador: Larrivey le da triunfo a la U en amistoso frente a Coquimbo Unido

24Horas.cl Tvn

11.01.2020

Joaquín Larrivey, ariete argentino que se transformó en la reciente incorporación de Universidad de Chile, tuvo su debut goleador con los azules en un amistoso a puertas cerradas frente a Coquimbo Unido.

En el Centro Deportivo Azul, el trasandino fue el artífice del triunfo laico, pues anotó la única cifra en la victoria por 1 a 0 de los estudiantiles ante el elenco "pirata".

En el primer tiempo, Hernán Caputto jugó con Fernando de Paul; Osvaldo González, Luis del Pino Mago, Matías Rodríguez, Jean Beausejour; Fernando Cornejo, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo, Jimmy Martinez; Ángelo Henriquez y Larrivey.

En la segunda mitad, el ex DT de la Selección Chilena Sub 17 probó con los ingresos de Augusto Barrios, Diego Carrasco, Jonathan Zacaría y Esteban Valencia. En tanto, Mauricio Pinilla no jugó en la escuadra de la Cuarta Región.

Así, los universitarios siguen preparando la semifinal ante Unión Española por la Copa Chile pendiente del año pasado. El choque entre azules e hispanos se disputará el próximo sábado a las 20:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

Fuente: Agencia Aton