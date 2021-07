"Decidí no patear más penales": El triste recuerdo de Arturo Sanhueza con Colo Colo

24Horas.cl Tvn

05.07.2021

En la jornada de este pasado domingo por la Copa Chile, Fernández Vial eliminó por penales a Universidad de Chile, imponiéndose por 5-4 en la serie, luego de un global de 2-2 en la llave.

Un hecho que llamó la atención de la tanda fue que el capitán del equipo, Arturo Sanhueza, no realizó ninguno de los tiros, algo que le fue consultado en el programa "Pelota Parada" de TNT Sport.

"Yo decidí no tirar más penales. No sé si ustedes se acuerdan pero yo perdí el penal de la Sudamericana por Colo Colo contra Millonarios en el estadio Monumental", recordó el ex capitán del 'Cacique'.

"Yo tiré y después me lo atajó y después tiró uno de Millonarios y quedamos eliminados. Yo ahí decidí desde ese momento no tirar ningún penal", añadió Sanhueza sobre la serie que terminó 7-6 a favor de los colombianos, quienes pudieron acceder a los cuartos de final del campeonato gracias a ese resultado.

A pesar de que desde ese amargo momento el ex volante de los albos resolvió no tirar más tiros penales, confesó que igual tuvo la intención de hacerlo frente a la Universidad de Chile.

"Ayer la verdad que tenía muchas ganas de tirar pero mis compañeros estaban ansiosos [...] todos querían tirar. Yo sentí en algún momento que iba a tener que ir porque decía 'si alguno de mis compañeros duda, tendrá que ir el capitán a tirar, así que voy a ir yo', pero la verdad es que ellos mismo me pedían (tirar el penal)", declaró.