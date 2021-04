"Dejaste un legado": La despedida de Esteban Paredes a Johnny Herrera tras su retiro

24Horas.cl TVN

07.04.2021

Este martes Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol profesional, dejando huella en el fútbol chileno al ser el jugador más ganador de Universidad de Chile.

En su profunda identificación con los azules, el 'Samurai' protagonizó intensos duelos con Colo Colo, principalmente con Esteban Paredes. De hecho, a uno de los porteros que más goles le ha convertido el 'Tanque' es precisamente al ex meta.

Y en su debut como panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Herrera recibió un sorpresivo mensaje de despedida del propio Paredes, uno de sus históricos rivales.

"Un gran saludo a Johnny Herrera, por su gran carrera que hizo tanto en la 'U' como en nuestro fútbol chileno. Sabemos que dejó un legado muy importante, es el más ganador en la 'U'... Desearle suerte en esta etapa que está tomando, es muy difícil retirarse del fútbol", dijo Paredes.

Al finalizar, recordó los clásicos y le lanzó una broma refiriéndose a los 16 goles que le convirtió en su carrera.

"Los mejores éxitos del mundo para ti y tu familia. Lo bueno o lo malo, es que los clásicos no van a ser de la misma forma, no tan picantes como eran antes, pero vas a tener la dicha que no podré hacer más goles", cerró.