"Demostré que no era así": Jaime Valdés desclasifica las razones de su salida de Colo Colo

12.03.2021

Jaime Valdés dejó Colo Colo hace más de un año, pero aún las razones de su adiós parecen no tener una razón potente, sobre todo por el nivel que mostró durante 2020 en Deportes La Serena.

Y con el paso del tiempo, 'Pajarito' entregó mayores detalles de su salida del 'Cacique' en diálogo con El Mercurio, donde culpó de la decisión principalmente a Mario Salas.

"Fue por decisión de Mario Salas y en parte de (Marcelo) Espina. Los dos conformaban el equipo", comenzó diciendo al matutino.

Sobre lo mismo agregó que "yo salí porque supuestamente Mario Salas le explicó a Espina que no estaba para competir 90 minutos, pero demostré que no era así. No estaba para 90' con Salas, porque tuve problemas físicos y porque a Mario no le adaptaba mi forma de juego. Quería un equipo directo y yo veía que necesitábamos controlar. Él quería terminar la jugada en cuatro toques y eso es imposible para cualquier equipo. Sobre todo cuando al frente tienes dos líneas de cuatro en un cuarto de cancha".

Al mismo tiempo, Valdés reconoció que conversó con el 'Comandante' sobre esta situación, apuntando que "durante el último período hubo varias conversaciones con él, en las que también había otros jugadores. Hablamos del tema, él decía que lo iba a ver, en algunas cosas estaba de acuerdo y en otras no, pero al final él seguía con lo que creía, y está bien, era su forma. Nosotros pensábamos otra cosa adentro del campo. Ahí pensó que nosotros no le servíamos para su forma de jugar y terminamos saliendo el 'Mago' (Jorge Valdivia), (Agustín) Orión y yo".

¿Posible regreso a Colo Colo?

Pese a que subrayó que no se hace ilusiones con un posible retorno, Valdés es claro en su posición sobre una vuelta al Monumental.

"Hasta el momento no he tenido ningún acercamiento, pero no puedo negar que me encantaría por todo lo que represento para la gente y para mis ex compañeros que todavía están ahí. Ir y competir por un puesto en el equipo sé que es difícil. Tengo claro que sería un tremendo aporte, más ahora que el equipo es joven y se va a necesitar experiencia y jerarquía. Si me llegan a llamar, de mi parte no habría problemas, pero no me hago ilusiones. El cariño de la gente siempre ha estado, a donde voy todavía soy el 'Pájaro' o el indio de Colo Colo", sentenció.

El mal 2020 del 'Cacique'

'Pajarito' también analizó la compleja temporada que vivió Colo Colo el último año, donde estuvo a 90 minutos de descender por primera vez en su historia.

Las razones de esta situación para Valdés son claras: "Se tomaron malas decisiones. Aparte de lo dirigencial, que siempre han existido dos bloques peleando el poder, también en la parte deportiva. Los encargados de dirigir el equipo se equivocaron en la elección de las personas. En un club tan grande como Colo Colo no es fácil ponerse la camiseta y rendir. Tú necesitas un entrenador con liderazgo y que dé una identidad de juego, que se identifique con la historia de Colo Colo. El equipo perdió confianza y terminó peleando el descenso".

El retiro no está en mente

Pese a que varios jugadores de su generación ya piensan en el retiro, para el volante esta opción aún no pasa por su cabeza.

"Todavía no, porque me siento bien físicamente. Terminé bien el año y eso que se jugó muy seguido. Sé lo que puedo entregar en la cancha y también en el vestuario. Soy una persona positiva, me comprometo. Estoy abierto a cualquier propuesta, si me llaman de Segunda División o para pelear el título de Primera estaría dispuesto, porque soy feliz jugando. ¿Si soy caro? Para nada. Mi prioridad no son las lucas, lo que motiva es lo deportivo, a esta altira de mi carrera lo económico no es primordial".