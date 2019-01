Deportes Antofagasta niega interés de Colo Colo por Eduard Bello

24Horas.cl TVN

28.01.2019

En el momento que Colo Colo liberó un cupo de extranjero tras la partida del argentino Damián Pérez, casi de forma inmediata surgió el nombre de Eduard Bello como posible refuerzo albo.

Sin embargo, el presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez descartó tal opción tras revelar que el propio gerente deportivo de Colo Colo les expresó que no existe interés por fichar al delantero venezolano.

"No hay nada de Colo Colo. Llamé personalmente a Marcelo Espina porque tengo una buena relación y me dijo que no hay interés, no hay una oferta ni siquiera un llamado por el jugador", aseguró en diálogo con Radio Agricultura.

Respecto a la posibilidad de emigrar de Bello, el timonel del cuadro nortino reconoció: "Sabemos el nivel que tiene y que no lo podemos retener mucho tiempo. Tiene contrato por cuatro años, por lo que ahora lo queremos disfrutar".