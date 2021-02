Deportes Antofagasta venció a O'Higgins y así quedó la tabla de posiciones del torneo

24horas tvn

10.02.2021

Cuando todo hacía indicar que Deportes Antofagasta y O'Higgins firmaban un empate en el estadio Calvo y Bascuñán, apareció la figura de Carlos Muñoz para desatar la alegría puma.

El encuentro, que abrió la penúltima fecha del torneo, comenzó de la peor forma para el cuadro celeste, ya que a los cinco minutos de partido, era expulsado el delantero Francisco Arancibia.

: Los resultados con los que Universidad Católica se puede coronar campeón este miércoles Leer más

Pese a jugar con un hombre menos durante gran parte del partido, recién cuando se disputaban los descuentos Deportes Antofagasta logró imponerse en el marcador gracias al solitario gol de Carlos Muñoz que los deja con 48 unidades, mismo puntaje que Universidad de Chile.

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO



10:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán / FINALIZADO 1-0



18:30 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Chile, estadio La Granja.

21:30 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, estadio San Carlos de Apoquindo.



JUEVES 11 DE FEBRERO



18:30 horas, Colo Colo vs. Cobresal, estadio Monumental.

18:30 horas, Coquimbo Unido vs. Everton, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, Estadio Nacional.

18:30 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción, estadio Elías Figueroa.

21:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.