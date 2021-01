Deportes Iquique presentó acción en el que busca anular el descenso por la tabla ponderada

El Tribunal de Libre Competencia no dio lugar a la medida cautelar de suspensión que se buscaba.

24horas tvn

29.01.2021

Sorpresa total en el fútbol chileno. Un día después del heroico triunfo conseguido por Deportes Iquique ante Unión La Calera (2-1), el cuadro nortino presentó un recurso ante el Tribunal de Libre Competencia que busca anular el descenso por la tabla ponderada.

En el documento presentado por los Dragones Celestes se solicita: "Medida prejudicial precautoria innominada consistente en que se ordene a la ANFP a suspender la aplicación de la Tabla Ponderada 60/40 hasta que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia definitiva que recaiga sobre la demanda que se interpondrá en contra de la ANFP, suspendiéndose por tanto, por el mismo período, la determinación de los equipos que descenderán de categoría en el futbol profesional chileno, tanto de la Primera División a la Primera B, como de la Primera B a la Segunda División".

No obstante el Tribunal de Libre Competencia resolvió no ha lugar a la solicitud de la suspensión de la aplicación de la tabla ponderada, argumentando que Deportes Iquique "no acompaña antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama ni se acreditó que dicha medida sea necesaria para impedir eventuales efectos negativos en la competencia dentro del mercado definido ni para resguardar el bien común".

Por ahora el cuadro nortino aparece último en esta tabla de promedios lo que les significaría el descenso directo a la Primera B del fútbol chileno.