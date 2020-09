Deportes La Serena podría perder 15 puntos por problemas en la inscripción de "Chupete" Suazo

24horas tvn

15.09.2020

Deportes La Serena arriesgaría una dura sanción debido a la inscripción de Humberto Suazo. Y es que el club "papayero" habría transgredido el artículo 7 de las bases del torneo al integrar a "Chupete" y rescindir el contrato de Steffan Pino.

¿El motivo? Dicho artículo establece que "el club que hubiere ascendido a Primera División por haber ganado el partido final por el ascenso a Primera División para la temporada 2020 no podrá ceder temporal o definitivamente durante la temporada 2020 a los jugadores que hubieren participado en dicho partido", además de determinar una sanción de 15 puntos menos en el torneo para el elenco que lo incumpla.

En ese sentido, según informó La Cuarta, se habría incumplido el artículo con la situación de Pino, quien llegó cedido desde Universidad de Concepción y jugó la final de la liguilla ante Temuco y perdió un penal en la definición.

"Steffan llegó a La Serena durante el 2020, entonces no lo podían dejar salir ni aunque estuviera lesionado. El directorio interpretó mal una cosa que está en las bases. Lo que hizo fue interpretar el reemplazo por Humberto Suazo, pero no interpretó la salida de Pino de La Serena. Sí lo podrían haber dejado en su registro general por lesión y haber incorporado a ‘Chupete’. Lo hicieron mal en la forma porque rescindieron el contrato con Pino. Lo hicieron sacando una ventaja deportiva llevando a Humberto Suazo con la salida de Pino", señaló al periódico un dirigente de un club de la B, quien se refirió a la indicación que envió la Anfp respecto del caso el 11 de septiembre pasado, donde explicó la inscripción de Suazo por Pino.

No obstante, el ex miembro del Tribunal de Disciplina del fútbol chileno, el abogado Ángel Botto, aseguró que La Serena no incumplió con la norma debido a que Pino se encontraba a préstamo.

"Debiera estar en regla. La norma no habla de préstamos, ese es el tema. La palabra ‘ceder’ quiere decir que usted es dueño del jugador y no es el caso. Podría hacerlo también si La Serena terminó el contrato de préstamo con Pino de común acuerdo con Universidad de Concepción. Nadie lo puede impedir. Al ponerle término al préstamo, sólo podía jugar en la B y este es el caso", detalló.

Cabe recordar que en la actualidad Deportes La Serena marcha en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con sólo 5 puntos en 10 fechas disputadas.