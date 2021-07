"Desde que lo vi lo pensé": La reacción de los hinchas de Peñarol con inminente fichaje de Maxi Falcón

24Horas.cl TVN

30.07.2021

Maximiliano Falcón podría terminar su estadía en Colo Colo a menos de un año de haber llegado y haberse ganado el corazón del hincha del 'Cacique' al ser una pieza importante en la salvación de los albos de no descender a Primera B en 2020.

El defensor tendría todo listo para transformarse en nuevo refuerzo de Peñarol, en una operación que podría quedar sentenciada en los próximos días según se informa desde Uruguay, y pese a que en primer lugar Nacional era su posible destino.

"Creo que Maxi a más tardar está en Uruguay el martes (...) Hablamos con el director técnico Gustavo Quinteros y nos dijo que sí, que el jugador quería venirse a Uruguay, a jugar, y hablamos con Peñarol, que le interesó", señaló a Radio Sport 890 Maxi Arias, representante del 'Peluca'.

Y apenas se conoció la noticia, los hinchas de Peñarol reaccionaron a través de las redes sociales, donde en un importante número aplaudió su posible llegada al 'Manya'.

"El que más estoy contento con que venga es Falcón. Desde que lo vi en Rentistas pensé... ¡A este lo tiene que traer Peñarol! Es un 'Indio' Olivera", dijo un fanático comparando el estilo de juego del hasta ahora defensor de Colo Colo con una leyenda del club uruguayo.

En tanto, otro hincha sentenció: "Falcón en Rentistas metía como loco y en Colo Colo lo llegaron a idolatrar".

Cabe señalar que los comentarios negativos hacia el uruguayo tienen más que ver con que en juveniles tuvo un paso por Nacional, máximo archirrival de Peñarol.

La única alta que me convence es Falcón que es muchísimo menos que Gaston Silva gularte y Velázquez, ramos es una incógnita pero por algo vuelve al fútbol uy, Ocampo dicen que es bueno pero me parece innecesario y bentancur no es jugador de cuadro grande ojalá me equivoque