"Después de todo lo que sufrimos": El fuerte descargo de Marcelo Cañete tras ser "cortado" en la U

Agencia Aton

06.01.2022

Marcelo Cañete es otro de los "cortados" en Universidad de Chile. Fue el propio nuevo entrenador de los azules, el colombiano Santiago Escobar, quien en su presentación oficial adelantó que no tiene en sus planes al volante de cara a esta temporada 2022.



Un par de días después de conocerse la noticia, el futbolista sacó la voz y manifestó su total sorpresa y disparó contra la dirigencia.



"Me sorprendió que me dejaran fuera y expresé mi malestar. Yo entiendo que estuve lejos de mi nivel en Cobresal, pero fue un año complicado para todos. No tuvimos una idea de juego tan clara. La decisión ya estaba tomada antes que llegara el entrenador, no puedo hacer nada", reconoció el ex Cobresal a TNT Sports.

"Lo más justo sería que me dieran la oportunidad de presentarme y entrenar a la par de mis compañeros y que el entrenador tome la decisión. Soy jugador del club y tengo contrato", agregó el mediocampista, quien ya suena en O'Higgins de Rancagua.



Por último, Cañete sostuvo: "Si el nuevo entrenador siente que no sería útil, ahí lo entendería perfectamente. Pero ni siquiera me dan la posibilidad de mostrarme ante un cuerpo técnico después de todo lo que sufrimos".