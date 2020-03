Diego López y posibilidad de dirigir a Colo Colo: "Me gustaría"

24Horas.cl TVN

16.03.2020

En Colo Colo continúan con la búsqueda de un nuevo técnico tras la destitución de Mario Salas. Si bien han surgido varios candidatos, aún no se logra concretar ninguna de las opciones.

Uno de esos nombres que han tomado fuerza ha sido el de Diego López, entrenador uruguayo que actualmente dirige al Brescia, club de la Serie A de Italia que marcha colista en el Calcio. El charrúa reveló que fue contactado por el director deportivo de los albos, Marcelo Espina, y si bien admitió su interés en dirigir al conjunto de Pedrero, reconoció que podría ser como alternativa a futuro.

"Es un lindo equipo, un equipo grande. Está jugando la Copa (Libertadores). Me gustaría un día poder ir, no sé si ahora, pero quizás más adelante. Siempre un equipo grande como Colo Colo sería lindo entrenarlo", señaló López en diálogo con radio ADN.



"Hace unas dos semanas me llamó el director deportivo (Marcelo Espina) para saber la situación mía. Pero después vino todo esto (la emergencia por coronavirus en Italia) y quedó todo un poco congelado. Es algo importante que te llamen, pero hay que esperar y ver", agregó.

"Más que nada la llamada era para ver mi situación. También para ver qué pensaba del equipo y si me gustaría ir teniendo la chance. Fue una buena charla para ver, pero nada formal tampoco", añadió.



Respecto al presente del fútbol nacional, el DT dijo que "Chile ha tenido una muy buena evolución con los años. Han mantenido un proyecto y se están viendo los frutos con distintos entrenadores que lo han mantenido siempre. Es un fútbol competitivo y que está por delante del nuestro".