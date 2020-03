Diego Valencia recordó grave lesión: "Fueron días difíciles donde podría haber muerto"

El delantero rememoró el accidente ocurrido durante un entrenamiento en el pasado invierno. "Me hizo ver la vida de otra manera", dijo.

27.03.2020

Diego Valencia, delantero de Universidad Católica, concedió una entrevista al sitio web del club, oportunidad en que abordó diversos temas, como su presente deportivo, la grave lesión sufrida el año pasado y la contigencia nacional por el Coronavirus.

El joven atacante aseguró que “tengo más minutos y más experiencia de vida en copas internacionales. Tengo un aprendizaje mayor y me siento más preparado que años anteriores para poder afrontar desafíos importantes con el club".

Sobre la lesión en su cabeza, el seleccionado chileno Sub 23 detalló que fue “grave, una fractura de cráneo. Me hace ver el fútbol de otra manera y a valorar la vida en sí. Fueron días difíciles donde fácilmente podría haber muerto, y me hace ver la vida de otra manera. Disfruto mucho más el día a día”.

Recordar que aquella gravísima lesión ocurrió en junio del año pasado, cuando el fierro de una carpa cayó sobre su cabeza mientras entrenaba en San Carlos de Apoquindo, en una jornada donde se registró mucho viento en Santiago.

Por otra parte, expresó que “en el camarín somos muchos jugadores formados en casa. Es un orgullo tremendo. Todo el fútbol chileno sabe que uno de los objetivos principales de Católica es la formación de jugadores, y lo estamos cumpliendo a cabalidad”.

Sobre el hecho de estar entrenando de forma individual por la cuarentena preventiva, Valencia explicó que la UC les brindó “las condiciones para poder seguir a tono para el día en que vuelva todo esto a la normalidad, poder estar en las mejores condiciones para afrontar el campeonato de la misma manera que lo estábamos haciendo".

Finalmente, hizo un llamado a “todos los cruzados y las cruzadas, en la medida que se pueda, quedarse en casa cuidando a sus abuelos, padres, hermanos, primos, hijos, nietos”.

