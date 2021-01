"Difícil comprender que sea un objetivo suficiente": CSD Colo Colo rechazó premio por salvación

24Horas.cl TVN

07.01.2021

Colo Colo ha tenido la temporada más dura de su historia, con constantes situaciones límite que han generado más de un ruido dentro y fuera de la institución.

El último de estos episodios se generó luego de conocerse la intención de Aníbal Mosa de ofrecer un bono que alcanzaría los 300 millones de pesos a repartir en el plantel si consiguen mantener la categoría.

Esta idea ha tenido muchos detractores, siendo el Club Social y Deportivo Colo Colo uno de los protagonistas al rechazar esta propuesta en la última reunión de directorio.

"Los directores firmantes, tras un profundo análisis de esta propuesta y todas sus implicancias deportivas, económicas, sociales e institucionales, nos vemos en la obligación de rechazarla", detalló el CSD en un comunicado.

Dentro del escrito, junto con señalar que este bono no se condice a la realidad económica del club, del país y del mundo, se sentencia que no descender es muy poco para recibir un premio de esta magnitud, en un elenco que está acostumbrado a las victorias y los títulos.

"Entendemos y empatizamos con la legítima molestia de muchos ex jugadores y grandes referentes de la institución, y de muchos miles de socios, socias e hinchas a lo largo del país, para quienes resulta difícil de comprender que la conservación de la categoría sea un objetivo suficiente para ser recompensado con montos similares a los que en otros momentos de la historia de Colo-Colo se han ofrecido por metas tales como ser campeones o lograr éxitos a nivel internacional", subrayaron.

Además, dentro del extenso comunicado, postularon que ofrecimientos como este pueden "transformarse en armas de doble filo. Nos preocupa la posibilidad de que un premio como el que aquí se ha propuesto, en lugar de representar un estímulo, se constituya en una fuente adicional de presión hacia nuestros jugadores y cuerpo técnico, habida cuenta del rechazo que esta moción ha despertado en el pueblo colocolino y en la opinión pública en general".

Directores designados por el CSD Colo-Colo en Blanco y Negro S.A. comunicaron este jueves en la sesión ordinaria de Directorio su rechazo a una propuesta de “premio” económico al plantel profesional masculino en el caso de lograr mantener la categoría.



▶️ https://t.co/Z9l3EHrgHX pic.twitter.com/MpZdbzso6j — @CSDColoColo (@CSDColoColo) January 7, 2021

El fixture que le resta a Colo Colo:

Vs. Everton (local)

vs. U. de Concepción (visita)

vs. U. de Chile (local)

*vs. Coquimbo Unido (local)

*vs. Unión La Calera (local)

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

Tabla de posiciones:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: