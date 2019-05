Dilan Zuñiga asoma como candidato para reforzar a Deportes Iquique

24Horas.cl TVN

15.05.2019

"Estamos buscando a un defensa, un mediocampista y un delantero". Así el presidente de Deportes Iquique, Cesare Rossi, confirmó los objetivos que tendrán para reforzarse de cara al segundo semestre en el torneo nacional.

En diálogo con La Estrella de Iquique, Rossi detalló que "el técnico nos ha dado una cierta noción para buscar jugadores, pero nombres propios aún no tenemos".

No obstante, el mismo medio adelanta que "uno de los jugadores que está en carpeta" es el lateral izquierdo, Dilan Zuñiga, quien actualmente milita en el León de México.

El jugador formado en Colo Colo ya fue dirigido en Everton por Pablo "Vitamina" Sánchez por lo que el técnico argentino ya conoce las condiciones del jugador de 22 años.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.