DT de Colchagua lanza dura crítica al SIFUP: "Siempre lo vi abanderizándose con Arica"

07.12.2019

San Marcos de Arica regresó a la Primera B del fútbol chileno después de un año en la Segunda División Profesional. Al momento de la suspensión definitiva de los torneos nacionales, los nortinos eran líderes de la liguilla de ascenso, donde ingresaron con 10 puntos de ventaja desde la fase regular, por lo que el consejo de presidentes y la ANFP decidieron concederles el campeonato anticipado de la categoría.



Sin embargo, dicha decisión afectó directamente a Colchagua, que al momento del estallido social se encontraba como subíder de liguilla con apenas un punto debajo de los ariqueños. El DT del cuadro sanfernandino, Francisco Arrué, lamentó la medida que los dejará una temporada más en la tercera categoría del balompié criollo.



"Me parece súper extraña la decisión. Nos quedaban tres partidos de local de cuatro por jugarse. Me parece doloroso, lamentable. El discurso no es el mismo para todas las categorías”, indicó Arrué después del consejo de presidentes.



Además, el estratega criticó directamente al SIFUP por la situación: “Lo que me llama más la atención es la postura del Sindicato, de Gamadiel, pidiendo que suban a Arica. El debe velar por todos los jugadores. Desde que pasó ese tema, lo vi todo el tiempo abanderizándose con Arica”.



"Yo no sé si le está pasando la cuenta al club. Me da para pensar mucho. Jamás había una postura de este tipo al presidente anterior. Siempre se veló por los intereses de todos los jugadores. No sé si el club recurrirá a la justicia. El presidente está triste y acata las medidas. Yo creo que deberían hacerlo, pero el que decide es el club”, finalizó el ex futbolista.

