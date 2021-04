"Dudamel sería ídolo e histórico": Ex DT de la 'U' se ilusiona con fin de racha negativa ante Colo Colo

César Vaccia mostró su confianza en que "de una vez por todas" los azules vuelvan a ganar en el Monumental. El ex técnico fue el último en celebrar en Macul.

Este domingo se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, donde Universidad de Chile buscará poner fin a una pésima racha de casi 20 años sin triunfos ante Colo Colo en el Estadio Monumental, pues la última vez que los azules festejaron en el reducto de Macul fue en 2001 con la ya histórica victoria por 3-2.

El técnico del cuadro estudiantil de esa celebración fue César Vaccia, quien manifestó su deseo de que el conjunto laico pueda romper el maleficio este fin de semana y su récord.

"Es un triste récord, cómo no voy a querer que gane en el Monumental de una vez por todas. Les haría bien a las nuevas generaciones y sería bueno por el momento que vive el club", reconoció en diálogo con Redgol.

"Colo Colo tras el partido contra Everton deja una buena impresión, de ser un equipo más dinámico, con alternativas y variantes de ataque, hasta equilibrado en todas sus líneas. Eso puede ser bueno para la U aunque parezca contradictorio. Colo Colo se olvidó del fantasma del descenso y su gente se ilusiona con que, de acá en más, tienen que ir por el título. Esa confianza se puede transformar en un exceso de confianza", añadió.

Además, agregó: "La U anda en busca del juego, el DT no lo ha podido encontrar y las ideas de él no se plasman en la cancha. La verdad es que no se ve un avance significativo con el año pasado. Pareciera, en teoría, que Colo Colo tiene más chances de ganar el Superclásico".

Por último, Vaccia sostuvo: "En estos partidos impera mucho la parte mental y cómo te levantas ese día. Imagina lo que es para este grupo de jugadores y el técnico, que está tan cuestionado. Si la U gana olvídate, va a ser ídolo e histórico Rafael Dudamel. Hay mucha motivación y morbo. Si llega a perder nuevamente, no sé si el técnico pueda seguir con un ambiente más adverso que se le va a producir".