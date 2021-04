Dudamel tras triunfo ante Unión Española: "Estamos lejos de lo que somos capaces de hacer como equipo"

Agencia Aton

20.04.2021

Bastante conforme se mostró el director técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, luego del triunfo 2-1 obtenido por sus dirigidos ante Unión Española, por la cuarta fecha del torneo de Primera División.



El estratega venezolano analizó el encuentro de esta noche, consciente de que los azules no mostraron su mejor cara en la primera mitad, pero que en la segunda fracción tuvieron la lucidez suficiente durante un pasaje del encuentro para llevarse los tres puntos.



Al respecto, Dudamel sostuvo en TNT Sports tras el encuentro, que "un equipo de fútbol es un estado de ánimo y en el segundo tiempo, donde tuvimos una ráfaga de 15 o 20 minutos, pudimos hacernos del partido".



El adiestrados asume que los hispanos fueron superiores en los primeros 45 minutos, ya que "nos costó mucho la lectura y acomodarnos", pero indicó que "poco a poco nos fuimos encontrando mejor, con más confianza, con más tranquilidad. En el primer tiempo estuvimos muy erráticos".



Comentó además que el triunfo "nos va a permitir tomar confianza para que ellos (los jugadores) puedan jugar al nivel de sus capacidades, porque la verdad es que estamos lejos de lo que somos capaces de hacer como equipo".



El técnico llanero abordó también las complejas semanas que tuvieron los azules producto de los malos resultados y la polémica reunión que tuvo con algunos jugadores en su hogar, lo que les costó un sumario sanitario de la Seremi de Salud.



"Yo siempre me voy a hacer cargo de los cuestionamientos desde lo futbolísticos y de lo extra futbolístico. Yo me ocupo día a día, semana a semana de transmitir seguridad en lo que estamos haciendo, que es lo que realmente me corresponde y sabemos que la U tiene unas repercusiones distintas, y si no estamos preparados para ello, estamos en el lugar equivocado", remarcó.



Por último, consultado por el superclásico del domingo ante Colo Colo, Dudamel enfatizó que "llegar antecedidos de un triunfo te llena de mayor fortaleza y sin duda que va a ser un lindo partido, porque los equipos han conformado un buen plantel para estar peleando arriba".