¿Dupla para Ronnie Fernández? Universidad de Chile inicia acercamientos para fichar a Cristian Palacios

17.12.2021

Un día después de que Universidad de Chile oficializara a Ronnie Fernández como el primer refuerzo azul para la temporada 2022, surgió un nuevo nombre como candidato para integrarse al plantel: Cristian Palacios.

El gerente deportivo de Unión Española, Luis Baquedano, reconoció en diálogo con ADN Deportes que "han estado preguntando" pero por el momento nada en forma oficial.

"Tiene contrato y una cláusula de salida para el exterior, no para ningún club nacional. Ha habido interés por él en Chile y afuera. Con la U no he hablado ni han hablado con nosotros, aunque sé que han estado preguntando", manifestó.

¿LARRIVEY A UNIÓN ESPAÑOLA?

En la misma entrevista, Baquedano confesó que en una conversación con el representante de Joaquín Larrivey, Walter Montillo, le manifestó medio en broma la posibilidad de que el goleador se sume a Unión Española.

"Entre medio, como talla, me dijo que si no arreglaba en la U podía interesarnos a nosotros. No hemos hablado de dineros ni de la opción", explicó.