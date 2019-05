Dura lesión dejaría a Esteban Paredes fuera de las canchas por cerca de tres meses

24Horas.cl TVN

22.05.2019

Esteban Paredes sufrió una dura lesión durante el Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile que lo dejaría fuera de las canchas por cerca de tres meses.

Según informó el Cacique en un parte médico, el delantero sufrió una "rotura en el tendón del aductor izquierdo", lo que implicaría una "rehabilitación" que lo marginaría de las canchas.

Así las cosas, el 'Tanque' volvería a jugar recién a fines de agosto, lo que le implicaría perderse los primeros partidos de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Este problema físico preocupa a Paredes, puesto que anunció el retiro para fines de temporada y hoy por hoy, el jugador busca anotar los tres goles que le restan para superar la marca de Francisco 'Chamaco' Valdés.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA TABLA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.