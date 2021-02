"Echando a la mierda": El audio que se filtró de la despedida de Walter Montillo de Universidad de Chile

24horas tvn

15.02.2021

Una vez finalizado el partido de Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta (3-1), la dirigencia azul le tenía preparado un pequeño homenaje a Walter Montillo, quien había anunciado su retiro como profesional tras el término de la temporada.

A partir de esto, mientras se le entregaba un reconocimiento, se le escucha al volante argentino decir: "Me terminaron echando a la mierda, pero bueno no pasa nada".

La reacción de Montillo es fiel reflejo de las declaraciones que realizó el volante tras el partido, asegurando que no estaba dispuesto a "seguir mendigando" para jugar.

"La vida sigue, tengo algunas proyectos, quizás fue prematuro, pero me costó tanto venir acá, pero seguir mendigando para seguir jugando no tenía ganas, tampoco ponerme otra camiseta. Aguanté cosas estos meses, muchas cosas, de que quería echar al técnico, que no quería jugar, pero lo único que traté de hacer fue ayudar y me voy en paz. Ya me había cansado de mendigar", apuntó.

"Aguanté cosas estos meses. A medida que pasen los días los iremos revelando, se decía que quería echar al técnico. Como te digo, ya me había cansado de mendigar el poder estar con esta camiseta", sentenció.