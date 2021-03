Edson Puch: "La verdad es que el virus me golpeó fuerte, aún me siento débil"

Agencia Aton

26.03.2021

Fue la semana pasada que Universidad Católica dio a conocer que Edson Puch, una de las figuras del club, dio positivo de coronavirus, por lo que será una sensible baja para el debut de los cruzados en el Campeonato Nacional 2021.



Y en las últimas horas el delantero se refirió a través de redes sociales a su estado de salud, después de recibir la pregunta de un preocupado hincha del conjunto de la franja.





"La verdad es que el virus me golpeó fuerte. Hoy me siento mejor, aún débil, pero mejor", fue el mensaje con el que respondió el iquiqueño .



Eso sí, al ser consultado por su vuelta a las canchas, el atacante no dio fecha y solamente expresó: "Lo más pronto posible".



Consignar que Universidad Católica se estrenará en el Campeonato Nacional 2021 este domingo, cuando visite a Ñublense a las 19:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.