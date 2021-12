"El 9 de Colo Colo para la Copa Chile": La reacción de los hinchas albos ante el posible fichaje de Ronnie Fernández

24horas tvn

09.12.2021

Finalizado el torneo, Colo Colo ya piensa en la temporada 2022, donde tendrá que enfrentar tres competiciones: Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile. Por ello, Blanco y Negro ya trabaja a toda marcha para reforzar el equipo y cumplir con las peticiones del técnico Gustavo Quinteros.

En ese contexto, es que durante los últimos días ha tomado fuerza el nombre de Roonie Fernández. Según el sitio Dale Albo, el ex delantero de Santiago Wanderers habría llegado a un acuerdo con la concesionaria para reforzar una posición que pidió el estratega albo.

La noticia no pasó inadvertida para los hinchas del Cacique, quienes no se mostraron del todo felices con la elección, pues, a su juicio, no es el atacante que necesita el equipo para enfrentar la Copa Libertadores.

"Ronnie Fernández el 9 de Colo Colo para la Copa Chile", "Ronnie Fernández es un delantero decente para Colo Colo pero necesitamos un goleador de primer nivel para ganar el campeonato y hacer una buena Copa Libertadores", "No tiene la jerarquía suficiente para ser refuerzo de Copa Libertadores", "Ronnie Fernández no sé si es un 9, es un hecho que tiene un promedio de gol más bajo que Parraguez y Morales, creo que Colo Colo necesita un pepero", "Colo Colo necesita un 9 de peso que venga de afuera. Ronnie Fernández no es para Colo Colo. Se sabe que uno que venga del mismo campeonato le pesa la camiseta" y "Colo Colo no necesita un 9 que baje pelotas o sea aguerrido, Colo Colo necesita un 9 que haga goles y hartos goles. No creo que ese sea Ronnie Fernández", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en Twitter.