El accidente que sufrió Nahuel Luján durante sus vacaciones: "Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda"

14.02.2022

Universidad de Chile ha ganado los dos primeros partidos que ha disputado en el Campeonato Nacional, todo esto mientras esperan cerrar definitivamente su plantel

En ese sentido se esperan las llegadas del uruguayo Álvaro Brun y el chileno Luis Felipe Gallegos, quienes deberían arribar al club dentro de los próximos días.

Por otra parte están los jugadores que no son considerados por el técnico Santiago Escobar y que deberían partir del equipo, como es el caso de Nahuel Luján.

El argentino de 26 años no ha recibido ofertas por parte de otros clubes y a esto se suma un accidente que sufrió durante sus vacaciones, el cual lo ha dejado sin entrenar y que fue revelado por su representante, Luis Grillo, en conversación con La Tercera.

"Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia", comentó el agente.

En cuanto al futuro de Luján, su representante dijo que "de momento se queda en la U. No está considerado, lo sabemos, pero no tuvo suerte de conseguir otro destino. Él tiene contrato con la U. Vamos a esperar y ver si conseguimos algo".

"Estuvimos cerca de ir a un equipo de Primera en Argentina, pero no cerramos. Por esperar eso, perdimos una que teníamos de un equipo de Primera en Chile. Al final nos quedamos sin pan ni pedazo", cerró Grillo.