El análisis de Mauricio Pinilla ante el complejo momento que vive la 'U': "Van a salir adelante"

El delantero de Coquimbo Unido se refirió a la actualidad de su ex equipo, que tiene a los azules en la última posición del Campeonato Nacional.

24Horas.cl TVN

29.04.2019

Mauricio Pinilla realizó un contundente análisis del duro momento que vive Universidad de Chile, equipo que transcurrido un tercio del torneo chileno marcha en la última posición de la tabla de posiciones.

En conversación con Las Últimas Noticias, el actual delantero de Coquimbo Unido señaló que "siento que van a salir adelante. La 'U' es una institución gigante, su gente es única. Junto con el plantel van a salir de esto. Es un momento complejo, pero no veo a la U descendiendo".

Al mismo tiempo, Pinilla confirmó que ya no tiene ningún tipo de conflicto con su ex equipo, con quien incluso enfrentó un juicio tras su polémica salida del club.

"Le agradezco su tiempo a Carlos (Heller). Puedo decir que las cosas con la U están solucionadas. Me interesa vivir en paz y hacer mi carrera tranquilo", dijo 'Pinibomber' confirmando así que se reunió con el ex presidente de Azul Azul.

Finalmente, sobre este hecho judicial, el atacante sentenció que "nunca me interesó la plata, no tuve la intención de cobrar... Era complejo estar ahí en tribunales, no se lo doy a nadie. Fuen un tema mediático que también le salpicó a mi familia".

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: