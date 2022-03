El angustiante relato de Gerónimo Poblete: "Quedé en Turquía y mi familia en Ucrania"

El ex Deportes La Serena relató la situación que está sufriendo tras el inicio de la guerra. "Estamos un poco desesperados", reconoce.

24horas tvn

01.03.2022

Gerónimo Poblete, quien en la temporada 2021 defendió los colores de Deportes La Serena, atraviesa por una angustiante situación luego de que se iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania.

El futbolista argentino, que recientemente había fichado por el Metalist Kharkov, se encontraba en Turquía realizando la pretemporada cuando se inició el conflicto mientras que su pareja y dos hijos quedaron atrapados en Ucrania.

"Estoy en Turquía con el equipo y debíamos regresar el día 24 a Jarkov. Fue la mañana de la invasión a Ucrania y nos cancelaron el vuelo obviamente. Quedé en Turquía y mi familia en Jarkov. Hablo minuto a minuto, no puedo salir del teléfono. Cuando pasan minutos sin responderme me pongo inquieto", relató en diálogo con la televisión trasandina.

"Ellos se encuentran en el subsuelo del hotel que estábamos porque nos íbamos a mudar a la nueva casa a los poquitos días", agregó Poblete.

El jugador de 29 años reconoce que "estamos un poco desesperados. Tratamos de aferrarnos a Dios, que vamos a encontrar la salida para irnos de esa ciudad, llevar a la familia al oeste de Ucrania y cruzar por Polonia o Rumania. Sacarlos del país lo más rápido posible".

: Futbolista turco explicó por qué se negó a utilizar camiseta contra la guerra Leer más

Poblete detalló que la ciudad de Jarkov está muy cerca de la frontera con Rusia por lo que es todavía más difícil poder abandonar el país.

"Desde el día jueves 24 mi familia está en un subsuelo y de ahí no se mueven. No suben a las habitaciones ni nada. Por momentos se habían calmado (los ataques), por momentos no se escuchan bombardeos, pero estos últimos días han sido difíciles, bravos", concluyó.