"El arreglín de la ANFP": La acusación de Jorge Segovia que apunta a la Universidad de Chile

30.12.2020

Jorge Segovia vuelve a captar la atención por sus declaraciones. Ahora el dueño de Unión Española, en diálogo con ADN, apuntó contra la ANFP y al mismo tiempo al no descenso de Universidad de Chile la temporada pasada.

"No creo que le haga ningún favor a la industria que descienda un club de mayor hinchada, ninguno de los dos. Sería mala noticia. Pero deben descender", comenzó diciendo en declaraciones que reproduce AS Chile.

"La U debió hacerlo el año pasado y no lo hizo por el arreglín de la ANFP. No creo que sea bueno, pero si hay justicia y equidad, puede llegar a pasar y no es ningún drama", agregó.

Consultado sobre la situación de Colo Colo y si existe una intención de ayudarlo para no perder la categoría, Segovia manifestó: "no quiero ponerme en esa hipótesis. Todos vimos lo del año pasado con la U, es una evidencia. Afortunadamente, esa administración de la ANFP ya no está y espero que la actual no se preste para algo tan impresentable como eso".

LA DECLARACIÓN DE MAYNE NICHOLLS

En la misma entrevista, Segovia volvió a apuntar contra el vicepresidente de Colo Colo, sosteniendo: "No me imagino al vicepresidente del Real Madrid, Barcelona o Manchester City diciendo que ‘da lo mismo bajar a segunda división’. Hay que tener coherencia".