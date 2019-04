El calvario que sufre el hijo de Luis Núñez: "En la cancha me gritan asesino"

24Horas.cl TVN

10.04.2019

Mientras el exfutbolista de Universidad Católica, Luis Nuñez, se mantiene prófugo de la justicia luego de haber sido denunciado como agresor en un episodio que acabó con un muerto y un herido, su hijo vive un calvario.

Bryan Nuñez, actualmente jugador de Deportes Linares, acusó en diálogo con 24Horas que lo echaron sin explicación de Universidad Católica y además de los insultos que recibe por lo sucedido con su padre.

"Estaba teniendo un buen rendimiento y de la nada llega un dirigente que se acerca a un ´profe´que le dice: ´Él no puede seguir aquí jugando´. Me echaron, me dijeron que no podía seguir entrenando", relató sobre su inesperada salida de la UC.

Bryan destaca que "quiero seguir los pasos buenos de mi padre. Lo positivo que hizo en Universidad Católica, en el fútbol chileno", agregando que "no me gusta que traten de delincuente, de narcotraficante, de asesino. Yo no lo soy, quiero que separen esas cosas porque a mi familia le hacen daño".