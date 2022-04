El cambio de discurso de árbitro del VAR del polémico partido de la promoción: "No me dijeron que llamaron de Santiago"

24horas tvn

08.04.2022

Una verdadera "voltereta" realizó Cristián Droguett, árbitro que estuvo en el VAR del polémico partido por la promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, pues cambió drásticamente su discurso y aseguró que "no me dijeron que llamaron de Santiago".

El juez había afirmado que "Mario Vargas (quality manager del encuentro) me dijo dos cosas, todo a través del auricular. Primero: ‘acuérdate del penal de Católica’. Y, segundo: ‘para Santiago es penal’”.





Sin embargo, Droguett cambió su relato tras el "terremoto" que ocasionaron los audios filtrados y que terminaron por sentenciar la salida de Javier Castrilli de la presidencia de la comisión. En diálogo con El Mercurio, entregó detalles de lo ocurrido en dicho partido y negó haber recibido el mensaje exigiendo cobrar penal a favor de Huachipato.

“No, no me dijo eso, me dice tal cual como le mencioné a usted: ‘Para Santiago es penal’”, aseguró.

Finalmente, Droguett indicó que no tiene certeza de que Vargas haya recibido esa orden: "No. Eso solo él lo sabe. Eso es lo que hay que esclarecer”.