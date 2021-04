El campeón Everton y Cruzados fueron protagonistas en debut de liga oficial esport ANFP

24Horas.cl TVN

01.04.2021

Everton de Felipe Carreño, gamer de los oro y cielo (@xbloodpainx en Instagram), tuvo un auspicio debut con los ruleteros. En frente tuvo un duro rival con O'Higgins de Benjamín Donoso, (@bdonoso_ en), pues con inteligencia y solidez, ganó sus dos primeros duelos (2-1 y 3-2), y se posicionó como líder del grupo 1.

En el siguiente partido se enfrentaron Unión Española con Vicente Cancino (@vichinhooo_) y Audax italiano con José Tamayo (@Josemcfly_), cuando todo parecía indicar que los hispanos lograrían imponerse en ambos encuentros, con un despertar de los itálicos con un muy buen tiro libre, abrirían la cuenta en el segundo encuentro, para posteriormente ganar el lance. Finalmente, los rojos vencieron 4-0 la ida y Audax dio vuelta el marcador en la revancha por 2 a 0.

#FIFA | RESULTADO



Hubo unos temitas con la transmisión pero nos aseguraremos de traérselos para la próxima fecha.



En fin, el auriazul demostrando nivel en la cancha y ganando, como debe ser👀✨#GoN5R ⭐ #VamosEverton 🟡🔵 pic.twitter.com/ivap0qhbsr — Newstar (@newstargg) March 30, 2021

En la jornada de ayer, Cruzados Esports, liderados por Joaquín Gaete (@k1ng.z_), cerraron una jornada inmejorable como líderes del grupo 2, después de enfrentarse contra un difícil rival como lo es Palestino, conducido por Álvaro Pérez (@Alvaaareus), tras superarlo por 1-0 y 4-1. Con esto da un gran paso hacia la clasificación.

En paralelo vivimos el duelo entre Cobresal de Tomás Robles (@Soytomi_) y Ñublense de Alejandro Martínez (@aleeelm10), donde los mineros vencieron 3-1 y luego empataron a 3, en un resultado imprevisto inicialmente. Cobresal tan sólo pudo llevarse un punto al no poder comprender el sistema ofensivo adecuado.

#FIFA



Ayer fue el debut de @k1lNGz por el torneo de la @ePrimera.

Nuestro rey no tuvo problemas para alzarse con la victoria frente a Palestino Esports por un marcador de 4 a 1. ⁠

⁠

Ahora ya piensa en su siguiente encuentro.⁠

⁠#VamosCruzados pic.twitter.com/y8jLSl2tbw — Cruzados Esports (@CruzadosEsports) April 1, 2021

La EPrimera DIRECTV GO continuará con la fecha 1 el próximo martes 6 de abril con Temuco vs Deportes Concepción a las 18:00 horas y Melipilla vs Huachipato a las 19:00 horas. Y el miércoles 7 de abril, Wandereres Esports vs Rodelindo a las 21:00 horas y Universidad de Concepción vs Unión La Calera a las 22.00 horas, en vivo por DIRECTV SPORT, señal 618 – 1618 HD.

El jugador de la fecha fue el gamer de Everton Felipe Carreño. “Los dos primeros partidos fueron complicados, hubo nervios, pero vamos hacer todo lo posible por revalidar el título. La próxima fecha jugaremos con Unión, que son nuestro más cercanos perseguidores, será bastante difícil, entretenido y disputado, señaló el ruletero.