El candidato de Gabriel Mendoza para la banca de Colo Colo: "Tenemos el técnico aquí al lado"

El histórico ex jugador albo propuso a Claudio Borghi para que tome las riendas del equipo en medio de la crisis económica: "Si no hay plata, no hay para qué andar pensando en técnicos de afuera".

07.07.2020

Los problemas económicos que afectan a Colo Colo detuvo la búsqueda de un nuevo entrenador, pues el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, señaló que "traer alguien si no vamos a estar en condiciones de cumplir a nuestros jugadores, me parece una irresponsabilidad absoluta". Sin embargo, Gabriel Mendoza tiene un candidato que ya tuvo un exitoso paso por los albos y que, para él, podría ser la solución para los problemas futbolísticos del club en esta crisis: Claudio Borghi.

"Si no hay plata, no hay para qué andar pensando en técnicos de afuera. Lo he dicho tantas veces, tenemos el técnico aquí al lado, Claudio Borghi. El "Bichi" es capo, fue campeón del mundo, y como técnico ha ganado todo y en todos lados, incluso en Boca Juniors", señaló "Coca" en diálogo con Cooperativa.

"Aunque hace un tiempo que no viste de buzo, no le podemos decir nada, porque tiene todas las capacidades. Y es colocolino, lo ha dicho siempre, y eso hace que todo sea más fácil, porque conoce el sello del club y lo que quiere el hincha: Ganar, golear y gustar", complementó.

Respecto al conflicto entre la concesionaria y los jugadores por los sueldos, Mendoza aseguró que "me duele y me preocupa, estamos en una situación complicada. Estamos hasta sin marca. Cuando los jugadores les piden que se bajen el sueldo y que incluso se lo iban a devolver, ahí tenían que haberse puesto la mano en el corazón. Me sentí un poco defraudado. Hay personas que viven con 500 lucas, como no vas a poder vivir con 40 o 30 millones".

"Y con los dimeres y diretes, no tenían que haber llegado a esto, y tampoco merecía ese trato el máximo ídolo del club, que es Esteban Paredes. Ojalá no se venga una represalia después", concluyó.